Yaya yolu beton bariyerle kapatılınca ortaya komik görüntü çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yaya yolu beton bariyerle kapatılınca ortaya komik görüntü çıktı

09.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:07
Yaya yolu beton bariyerle kapatılınca ortaya komik görüntü çıktı

Afyonkarahisar'da refüjdeki yaya yolunun sürücüler tarafından kullandığı gerekçesi ile beton bariyerlere kapatılması ilginç bir o kadar komik görüntüler oluşturdu.

Afyonkarahisar'da refüjdeki yaya yolunun sürücüler tarafından kullandığı gerekçesi ile beton bariyerlere kapatılması ilginç bir o kadar komik görüntüler oluşturdu. Belediyenin yaya yolunun ortasına koyduğu bariyerden dolayı vatandaşlar bariyerin çevresinden dolaşarak yolun karşısına geçiyor.

İlginç olay, Güvenevler mahallesi Asiye Sultan bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar ortasındaki refüje yapılan yaya yolunda araçların dönüş yaptığı ihbarı üzerine Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı ekipler ilginç bir uygulama yaparak araçların geçişlerini engellemek için yolun ortasına büyük beton bariyer koydu. Yolun giriş ve çıkışlarını küçük dubalarla kapatmak yerine belediye tuhaf bir uygulama yapınca ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bariyerin yaya yolunun neredeyse 3'te 2'sini kapatınca yolu kullanmak isteyen vatandaşlar ise bariyerin ya çevresinden dolanarak ya da üstünden atlayarak karşıya geçmeye başladı. Bariyerin üstüne yazılan 'Kadir Esman Karayolları' yazısı ise bir başka gülümseten olay oldu. - AFYONKARAHİSAR

Yaya yolu beton bariyerle kapatılınca ortaya komik görüntü çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Müslüm Gürses
Spor Mustafa Er Mesut Özil Erol Bulut Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaya yolu beton bariyerle kapatılınca ortaya komik görüntü çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 17:32:08. #1.15#
title