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YAYA VE YOL ÇİZGİLERİNİN ÇİZİMLERİ DEVAM EDİYOR

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YAYA VE YOL ÇİZGİLERİNİN ÇİZİMLERİ DEVAM EDİYOR

YAYA VE YOL ÇİZGİLERİNİN ÇİZİMLERİ DEVAM EDİYORTrafik ve yaya güvenliğine yönelik rutin çalışmalarını sürdüren Yalova Belediyesi ekipleri, Girne Caddesi ve Tekin Sokakta yaya geçitleri ve yol çizgileri çizerken, diğer yandan da mevcut yolların yıpranmış çizgilerini yeniliyor.

YAYA VE YOL ÇİZGİLERİNİN ÇİZİMLERİ DEVAM EDİYOR

Trafik ve yaya güvenliğine yönelik rutin çalışmalarını sürdüren Yalova Belediyesi ekipleri, Girne Caddesi ve Tekin Sokakta yaya geçitleri ve yol çizgileri çizerken, diğer yandan da mevcut yolların yıpranmış çizgilerini yeniliyor. Araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışma ile trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem arz eden yaya geçitleri ve yol çizgilerinin çizimlerinin belirlenen program dahilinde devam edecek.

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