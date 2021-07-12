Yaya ve Yol Çizgilerinin Çizimleri Devam Ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaya ve Yol Çizgilerinin Çizimleri Devam Ediyor

Yaya ve Yol Çizgilerinin Çizimleri Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

YAYA VE YOL ÇİZGİLERİNİN ÇİZİMLERİ DEVAM EDİYORTrafik ve yaya güvenliğine yönelik rutin çalışmalarını sürdüren Yalova Belediyesi ekipleri, Girne Caddesi ve Tekin Sokakta yaya geçitleri ve yol çizgileri çizerken, diğer yandan da mevcut yolların yıpranmış çizgilerini yeniliyor.

YAYA VE YOL ÇİZGİLERİNİN ÇİZİMLERİ DEVAM EDİYOR

Trafik ve yaya güvenliğine yönelik rutin çalışmalarını sürdüren Yalova Belediyesi ekipleri, Girne Caddesi ve Tekin Sokakta yaya geçitleri ve yol çizgileri çizerken, diğer yandan da mevcut yolların yıpranmış çizgilerini yeniliyor. Araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışma ile trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem arz eden yaya geçitleri ve yol çizgilerinin çizimlerinin belirlenen program dahilinde devam edecek.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Muharrem İnce Fahrettin Koca Mustafa Varank Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu İlyas Tetik Şeyma Subaşı Zeynep Bastık
Spor Salih Uçan Alper Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaya ve Yol Çizgilerinin Çizimleri Devam Ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.07.2021 13:48:30. #1.13#

title