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Yaya üstgeçitleri temiz ve güvenli

Yaya üstgeçitleri temiz ve güvenli
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaya güvenliği için üst geçitlerde gece ve sabah saatlerinde solüsyon çalışması yapıyor

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli'nde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı havayla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, soğuk havayla birlikte oluşan buzlanmalara karşı Kocaeli genelindeki yaya üst geçitlerinde solüsyon ve temizlik çalışması yapıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, buzlanma olmaması, vatandaşların kayarak zarar görmemesi için çalışmalarına gece geç saatlerde başlıyor. Ekipler buzlanmadan dolayı yayaların zarar görmemesi için üst geçitlere ve merdivenlere solüsyon döktükten sonra köprü üzerinde, merdivenler ve asansör önlerinde temizlik çalışması yapıyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Haber

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