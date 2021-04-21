YAYA ÜST GEÇİDİNE OTOMOBİLLERİNİ BIRAKIP KAÇTILAR, SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI CEZASI ALDILAR

Adana'da gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun üzerinden geçen yaya üst geçidinin merdivenlerine sıkışan otomobili bırakıp kaçtığı belirlenen Sefer Ş. ile İbrahim S.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi.

Adana'da gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun üzerinden geçen yaya üst geçidinin merdivenlerine sıkışan otomobili bırakıp kaçtığı belirlenen Sefer Ş. ile İbrahim S.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki üst geçitte meydana geldi. TAG Otoyu üzerinden geçen ve Yenibaraj Mahallesi ile merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'ni birbirine bağlayan yaya üst geçidi üzerinde bir otomobilin bulunduğu görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, sürücüsünün, yaya üst geçidine bırakıp kaçtığı otomobilin, köprünün bir ayağındaki rampadan yukarı çıkarak ilerlediği, diğer ayağındaki merdivenlerden inmeye çalışırken de korkuluklara sıkıştığını belirledi. Ekipler, otomobilde bulunanların Sefer Ş. ile İbrahim S. olduğunu tespit etti. Polis, otomobili kimin kullandığını söyledi ancak iki arkadaş da aracı kullanmadıklarını öne sürdü. İki arkadaşa, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı