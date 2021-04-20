YAYA ÜST GEÇİDİNE OTOMOBİLİ BIRAKIP, KAÇTI
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YAYA ÜST GEÇİDİNE OTOMOBİLİ BIRAKIP, KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da kimliği belirsiz sürücü, otomobilini Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun üzerinden geçen yaya üst geçidine bırakıp, kaçtı.

ADANA'da kimliği belirsiz sürücü, otomobilini Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun üzerinden geçen yaya üst geçidine bırakıp, kaçtı. Akıllara durgunluk veren olay sonrası geçitte sıkışan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılıp, yediemin otoparkına götürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki üst geçitte meydana geldi. TAG Otoyu üzerinden geçen ve Yenibaraj Mahallesi ile merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesini birbirine bağlayan yaya üst geçidi üzerinde bir otomobilin bulunduğu görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, kimliği belirsiz sürücünün, yaya üst geçidine bırakıp, kaçtığı otomobilin sıkıştığını belirledi. Polis ekibinin olay yerine çağırdığı çekici tarafından zincirle bağlanan otomobil, bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Otomobil, yediemin otoparkına götürülürken, araç sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

YAYA ÜST GEÇİDİNE OTOMOBİLİ BIRAKIP, KAÇTI
YAYA ÜST GEÇİDİNE OTOMOBİLİ BIRAKIP, KAÇTI
YAYA ÜST GEÇİDİNE OTOMOBİLİ BIRAKIP, KAÇTI
YAYA ÜST GEÇİDİNE OTOMOBİLİ BIRAKIP, KAÇTI
YAYA ÜST GEÇİDİNE OTOMOBİLİ BIRAKIP, KAÇTI
YAYA ÜST GEÇİDİNE OTOMOBİLİ BIRAKIP, KAÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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