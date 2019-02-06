Yaya Öncelikli Trafik Yılı Kapsamında Sakarya'da Etkinlikler Düzenlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 Yılı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik" yılı kapsamında trafikte yaya bilincinin oluşturulabilmesi için Sakarya'da 131 farklı noktada 698 polisin katılımı ile etkinlikler düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 Yılı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilerek Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik bir adım atıldı. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi.

Sakarya'da "Trafikte Yaya'ya Öncelik" bilincinin aşılanması amacıyla 131 farklı noktada 698 trafik polisinin katılımıyla düzenlenen etkinliklerde minik öğrenciler boy gösterdi. Adapazarı ilçesi Gar Meydanı önünde düzenlenen etkinliğe katılan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "2019 yılını Bakanlığımız yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan etti. 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' diye bir slogan belirlendi. Bugün bu saatte 81 ilimiz 930 ilçemizde bu program düzenleniyor. Yaya öncelikli trafik yılını tanıtarak farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Vali Nayir, "İlimizde de 131 noktada 698 personelimiz ile bu tanıtım yapılıyor. Karayolları trafik kanunumuzda bir değişiklik yapıldı bu kanunda yapılan değişiklik ile şöyle bir hüküm getirildi; sürücüleri görevli bir kişi veya trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ve levhalarla belirlenmiş kavşak giriş çıkışları, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken varsa buradan geçen ve geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar diye bir hüküm getirildi. Yani buradan anlayacağımız şu; eğer bir kavşakta bir görevli yok, ışık yoksa sürücü bu kavşağa, okul önlerine yaklaştığında yavaşlayacak. Eğer o yaya geçidinde bir yaya görüyorsa önceliği ona verecek, ondan sonra kendi yoluna devam edecek. Bizim de buradaki yapmış olduğumuz çalışma buna yönelik. 2018 yılına bir bakacak olursak, 2018 yılında yayaların karışmış olduğu trafik kazası sayımız 493. Maalesef yayaların karışmış olduğu kazalarda 1 tane vefat eden vatandaşımız var. Yaralananlarımız 546, yani az sayılmayacak bir kaza oranı. Biz kazaların yaşandığı, yayalarımızın karıştığı kazaların sayısını azaltmak için kanunda belirtilen bu uygulamayı ilimizde genişleterek yapmak istiyoruz. Eğer biz trafikte daha saygılı olursak sürücülerin, yayalara daha fazla saygı gösterdiği, yayaların da sürücülere saygı gösterdiği bir ortam oluşturursak, ilimizin trafiğini daha iyi bir noktaya getireceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA