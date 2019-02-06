Ordu'nun Fatsa ilçesinde"Yaya Öncelikli Trafik" uygulaması gerçekleşti.

Samsun-Ordu karayolunda uygulanan trafik uygulamasında sürücüler yayalara yol vererek yeni uygulama hakkında görevli polislerden bilgiler aldılar.

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa İlçe Jandarma Komutanı Halit Gülten, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve vatandaşlar yaya yolundan geçerek farkındalık oluşturdular. Vatandaşların da takdirini kazanan uygulamada sürücülere yaya öncelikli trafik algısı oluşturuldu.

Uygulama sonrası açıklamalarda bulunan Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, "Sürücüler görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Bu kapsamda 'Yaya Öncelikli Trafik' algısının oluşturulmasına yönelik olarak farkındalık oluşturmak için ilçe Kaymakamımız organizesinde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ilçemizde ki yaya ve okul geçitlerinde yayaların ve öğrencilerin geçiş önceliğinin vurgulanması, yayaların ve öğrencilerin yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesine yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde görevli 83 personel ilçemizde bulunan 28 adet yaya ve okul geçitlerinde görevlendirildi. Bu uygulamaları devamlı gerçekleştireceğiz" dedi.

Görevli polisler de sürücülere bilgi broşürleri dağıttılar. - ORDU

Kaynak: İHA