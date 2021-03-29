"Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" projesine Bayrampaşa'da katıldı

Havadan ve yerden görüntüler Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in açıklamaları Çocuklar ile röportaj İSTANBUL - İçişleri Bakanlığınca "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" sloganıyla hayata geçirilen yaya geçitlerinin kırmızıya boyanması projesinin bir parçası olmak amacıyla...