"Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" projesine Bayrampaşa'da katıldı
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"Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" projesine Bayrampaşa'da katıldı

Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez - Haberler | Güncel

Havadan ve yerden görüntüler Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in açıklamaları Çocuklar ile röportaj İSTANBUL - İçişleri Bakanlığınca "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" sloganıyla hayata geçirilen yaya geçitlerinin kırmızıya boyanması projesinin bir parçası olmak amacıyla...

Havadan ve yerden görüntüler

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in açıklamaları

Çocuklar ile röportaj İSTANBUL - İçişleri Bakanlığınca "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" sloganıyla hayata geçirilen yaya geçitlerinin kırmızıya boyanması projesinin bir parçası olmak amacıyla Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, çocuklarla birlikte yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

'Yaya önceliği kırmızı çizimizdir' projesine Bayrampaşa'da katıldı
'Yaya önceliği kırmızı çizimizdir' projesine Bayrampaşa'da katıldı
'Yaya önceliği kırmızı çizimizdir' projesine Bayrampaşa'da katıldı
'Yaya önceliği kırmızı çizimizdir' projesine Bayrampaşa'da katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

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