"Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" projesine Bayrampaşa'da katıldı
Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez - Haberler | Güncel
Havadan ve yerden görüntüler Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in açıklamaları Çocuklar ile röportaj İSTANBUL - İçişleri Bakanlığınca "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" sloganıyla hayata geçirilen yaya geçitlerinin kırmızıya boyanması projesinin bir parçası olmak amacıyla...
Havadan ve yerden görüntüler
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in açıklamaları
Çocuklar ile röportaj İSTANBUL - İçişleri Bakanlığınca "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" sloganıyla hayata geçirilen yaya geçitlerinin kırmızıya boyanması projesinin bir parçası olmak amacıyla Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, çocuklarla birlikte yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez