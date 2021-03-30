"Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" projesi

İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Gülnar ve Anamur'da yaya geçidine kırmızı çizgiler çizildi.

İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Gülnar ve Anamur'da yaya geçidine kırmızı çizgiler çizildi.

Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ile yetkililer ve öğrenciler uygulama kapsamında yaya geçidinde kırmızı şerit boyadı, araç sürücülerine broşürler dağıttı.

Bayraklı, yaya geçitlerinde mutlaka vatandaşlara öncelik verilmesini istedi.

Anamur Kaymakamı Aydın Memük ve katılımcılar okul önünde yaya geçidindeki orta çizgiyi kırmızıya boyadı.

Memük, tüm il ve ilçelerde olduğu gibi Anamur'da da uygulamanın hayata geçirildiğini aktardı.

Memük, "Bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. amacımız sürücülerin yayalara öncelik vermesi ve yayalara dikkat etmesi, mümkün olduğunca yayalara çarpma şeklinde olan kazaların önlenmesi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan