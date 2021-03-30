"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Yaya geçidinden görüntü Vali Mustafa Çiftçi'nin açıklaması Vali Mustafa Çiftçi'nin yaya geçidini boyaması SAMSUN (AA) – İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Samsun, Sinop, Tokat ve Çorum'da şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Yaya geçidinden görüntü

Vali Mustafa Çiftçi'nin açıklaması

Vali Mustafa Çiftçi'nin yaya geçidini boyaması

SAMSUN (AA) – İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Samsun, Sinop, Tokat ve Çorum'da şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun'da İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında İlkadım, Atakum ve Canik'te yaya geçidine kırmızı çizgiler çizildi.

Samsun EmniyetMüdürlüğü ekipleri yaya geçitlerinde sürücüleri uyararak broşür dağıttı. Dağıtılan broşürde: "Görevli kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işaretleri ve levhalarla belirtilmiş kavşak giriş - çıkışları ile yaya veya okl geçitlerine yaklaşırken yavaşlayın. Yaya ve okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını veriniz. Bu kurallara uymayanlara Karayolları Trafik Kaanunun 74. Maddesi gereğince Trafik İdari Para Cezası uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sinop

Sinop'ta, İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, yaya geçitlerindeki bazı çizgiler kırmızıya boyandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, kentte ana arterlerde bulunan bazı yaya geçitleri emniyet ve belediye ekiplerince kırmızı yapıldı.

Vali Erol Karaömeroğlu, adliye binası önünde yer alan yaya geçidinin kırmızıya boyanması etkinliğinde gazetecilere, tüm sürücülerden yayalara öncelik vermelerini istedi.

Sinop'un kent merkezinde trafik ışıklarının bulunmadığını anımsatan Karaömeroğlu, "Sinop'ta bu özellik nedeniyle yılladır öncelik hep yayanın olmuş. İnsanların kurallara uyduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra da bu anlayış artarak devam edecek." dedi.

Vali Karaömeroğlu, konuşmasının ardından etkinliği yapıldığı yaya geçidinin bazı bölümlerini kırmızıya boyadı.

Tokat

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Tokat'ta etkinliği gerçekleştirildi.

Yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla Tokat'ta yaya geçitlerinin ortasındaki çizgi kırmızıya boyandı.

Uygulama kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda şerit kırmızıya boyanan yaya geçindeki etkinlikte Vali Ozan Balcı, iki çocuğun elinden tutarak karşıdan karşıya geçirdi.

Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde yapılan çalışmalar ile ölümlü trafik kazaları oranlarının düştüğünü belirten Balcı, "Polisimiz ve jandarmamız yoğun çalışıyor. Vatandaşlarımız da sağolsunlar destek veriyorlar. Yaya öncelliğime dikkat ediyorlar. Yayaların haklarına daha çok riayet gösteriyorlar. Bundan da çok mutluyum. Vatandaşlarımızdan dileğimiz talebimiz motorlu araç sürücülerinden yayaların haklarına daha çok öncelik versinler. Onları daha önemsesinler haklarını. Tokat'ta da bu konuda hemşerilerimiz önem veriyorlar. Güzel bir etkinlik oldu. yaya önceliğimiz kırmızı çizgimizdir. yayalarımız bizim canımız ciğerimiz. Bir insanımızın bile parmağının kanamasını istemeyiz. Özellikle trafik kazalarından dolayı." dedi.

Polis ve jandarma ekipleri sürücülere broşür dağıttılar.

-Çorum

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, Gazi Caddesi'ndeki bir yaya geçidindeki çizgiyi kırmıza boyadı.

Çiftçi daha sonra uygulama kapsamında yaya geçidinde durdurulan sürücülere çikolata ikram etti.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaya geçitlerinde bir çizginin kırmızıya boyanarak, yayaların geçiş üstünlüğü konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 81 ilde eş zamanlık etkinlik yapıldığını söyledi.

Türkiye'de trafik kazalarının ve kazalara bağlı acan kayıplarının 10 yıl içinde yüzde 50 azaltılması amacıyla 2011 yılında bir eylem planı hayata geçirildiğini belirten Çiftçi, "2018 yılında Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre sürücü kavşağa, okul ya da yaya geçidine yaklaştığında yavaşlama ve geçişte önceliği yayaya verme zorunluluğu getirildi. Eylem planı kapsamında ilimizde kişilerin kazalarda hayatlarını kaybetme oranları bakımından hedefler tutturuldu. En başarılı illerden birisi olduk." dedi.

Kastamonu

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Kastamonu'nun Cumhuriyet Meydanı'nda denetim yapıldı.

Vali Avni Çakır başkanlığında Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran'ın katıldığı denetimlere, öğrenciler de yaya önceliğiyle ilgili pankartlarla destek verdi.

Vali Çakır, burada yaptığı açıklamada, uygulamayla trafikte yayaların önceliğini herkese göstermek istediklerini belirtti.

Yaya geçinde yayaların önceliğini göstermek için şehrin değişik noktalarında farkındalık oluşturulmaya çalışılacağını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Burada da yayalar önceliğimizdir sloganını kullanacağız. Trafikte seyahat, ehliyeti olanların hakkı olduğu gibi yaya hepimizin günlük hayatta icra ettiği bir etkinlik. Kastamonu bu anlamda trafikte son derece dikkatli bir il. Vatandaşı, yayayı önceleyen bir anlayışa sahip ama bu konuda eksikliklerimiz var. Bu tür etkinlikler yıl boyunca devam edecek. Biz bu konuda farkındalığı daha üst noktalara getirmeye hep beraber gayret edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan