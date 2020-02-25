Yaya kaldırımları ve yollar tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor
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Yaya kaldırımları ve yollar tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor

Nevşehir Belediyesi tarafından ana arterlerdeki yaya kaldırımları ve yollar, tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor.

25.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:24
Yaya kaldırımları ve yollar tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ana arterler ve yaya kaldırımlarında detaylı bir temizlik çalışması başlatıldı. Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilk olarak yaya kaldırımlarını ve yolları vakumlu süpürge araçları ve el süpürgeleri ile temizleyen ekipler r arazöz aracı eşliğinde tazyikli suyla yıkadı.

Yapılan çalışma ile birlikte Aksaray Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Kayseri Caddesi'ndeki yaya kaldırımları ve ana arterler tertemiz bir görünüme kavuşurken çalışmaların diğer bölgelerde de gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: Bültenler

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