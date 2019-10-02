"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası - KIRŞEHİR/AĞRI/

02.10.2019 21:40

KIRŞEHİR

Öğrencilerin dövizler ve sloganlarla yaya uygulamasına dikkat çekmesi

Vali İbrahim Akın'ın konuşması

Öğrencinin sürücüleri uyurması

AĞRI

Trafik ekiplerinin sürücüleri uyarması

Ekiplerin çocukları yolun karşısına geçirmesi

Sürücülere broşür dağıtılması

Vali Süleyman Elban'ın etkinliğe katılması

Vali Süleyman Elban'ın sürücüleri uyarması

Vali Süleyman Elban ile röportaj

TUNCELİ

Etkinlikle ilgili döviz taşıyan öğrenciler

Vali Tuncay Sonel'in etkinlik alanına gelmesi

Vali Tuncay Sonel'in çocuklarla sohbet etmesi

Vali Tuncay Sonel ve çocukların araç sürücülerine bilgiler vermesi

Hatıra fotoğraf çektirilmesi

Yaya geçidinden geçiş "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası

Kırşehir, Ağrı ve Tunceli'de "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası çerçevesinde etkinlikler yapıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de, Terme, Ankara ve Lise caddelerinde gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce ortaokul öğrencisi sürücüleri yanlarındaki dövizler ve sloganlarla uyardı.

Etkinliklerde öğrenciler, jandarma ve polis yelekleri giyerek, sürücüleri durdurdu, yayaların geçmesini sağladı.

Vali İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran ve ilgili kurum amirleri sürücülere, trafik ve yaya konusunda uyarıcı bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.

Vali Akın, ışığı olmayan kavşaklar, okul geçitleri ve yaya geçitlerinde sürücülerin yayalara öncelik tanıyarak, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiğinin zorunlu olduğunu anımsattı.

Ağrı

Ağrı'da en işlek caddelerden biri olan Erzurum Caddesi'ndeki Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi önünde polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri durdurarak öğrenci ve vatandaşların yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu.

Araçları durduran ekipler sürücülere "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Araçlar dursun, yayalar geçsin", "İlk geçiş hakkı yayanın" broşürleri vererek trafik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulundu.

Ekiplerin çalışmalarına katılan Ağrı Valisi Süleyman Elban da, ekiplerce durdurulan sürücülerle sohbet edip emniyet kemeri ve hız konusunda uyarılarda bulunup trafik kurallarını içeren broşürler verdi.

Vali Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Ağrı'dan da uygulamaya destek verdiklerini ifade etti.

Amaçlarının yaya geçiş önceliğini günlük hayatta yaymak olduğunu belirten Vali Elban, "Görevli polis memurlarımızın desteğiyle vatandaşlar burada yaya geçidini kullanacaklar. Arkadaşlarımız farkındalık oluşturmak amacıyla sürücüleri uyaracak. Gelişmiş ülkelerdeki gibi bizde de trafikte yaya öncelikli bir sistemin uygulanması temel arzumuz ve onun içinde bu programı çok önemsiyoruz." dedi.

Tunceli

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kampanyaya öğrencilerle birlikte destek verdi.

Atatürk Mahallesi Kültür Müdürlüğü kavşağında toplanan ve ellerinde "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz", "Dikkatli geç, yaşamayı seç" ve "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, Vali Sonel ile birlikte yoldan geçen araçları durdurarak sürücü ve yolculara bilgilendirme yaptı.

Sürücülere kampanyaya ait broşürler veren Vali Sonel ve öğrenciler, daha sonra hep birlikte yaya geçidini kullanarak karşıya geçti.

Vali Sonel, kampanyanın 81 ilde yapıldığını hatırlatarak, kampanyanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA