02.10.2019 19:00

Ülke genelinde eş zamanlı uygulanan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Mersin'in Erdemli, Anamur, Silifke ve Gülnar ilçelerinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.

Erdemli'de, "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla yapılan uygulama kapsamında, Kaymakam Avni Kula, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü ve İl Jandarma Asayiş Şube Müdürü Yarbay Murat Bulut, yaya geçitlerinde vatandaşlara ve sürücülere broşürler dağıttı.

Kula, yayalara yol önceliği tanımayan sürücülere, 488 lira ceza uygulanacağını belirtti.

Anamur ilçesinde de Kaymakam İsmail Gültekin öncülüğündeki kent protokolü, caddelerde gezerek sürücülere yaya önceliğinin önemini anlattı.

Yaya geçitlerinde uygulama yapılan etkinlikte vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Silifke ilçesindeki etkinlikte de Kaymakam Ersin Emiroğlu, Gazipaşa İlkokulu önünde yayalar ve sürücülere kampanyayı anlattı.

Öğretmenler ve öğrencilerin de katıldığı etkinlikte konuşan Emiroğlu, sürücülerin, yayaların haklarına özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Gülnar ilçesinde de farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kaymakamı Mustafa Ayvat, polis ve jandarma ekipleriyle yaya geçitlerini gezerek, vatandaşlara broşür dağıttı.

Etkinlik, ekiplerin gözetiminde yapılan yaya önceliği uygulamasıyla son buldu.

Kaynak: AA