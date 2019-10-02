"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası

02.10.2019 17:12

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaya geçitlerinde etkinlik yapıldı.

Ayanoğlu Mahallesi Kırşehir Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Türkiye'de 81 il ve ilçede olduğu gibi, Yerköy'de de birçok yaya geçidi noktasında polisin trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla görevlendirildiğini söyledi.



Karaca, insanların farkındalık oluştuğunda haklarını bildiğini ve kurallara uyduğunu ifade ederek, "Bu çerçevede sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Bugün fark ettik ki ekstra bir uyarı olmadan yayalar rahat bir şekilde karşıya geçebildi. Burada yayanın da karşıya geçerken yaya geçitlerini gözetmeleri gerekiyor. Rastgele her yerden geçiş olunca o zaman düzenli bir trafiğe ulaşamıyoruz." dedi.



Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, İlçe Emniyet Müdürü Barış Uyansoy, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Umut Mütevellioğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA