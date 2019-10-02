Yaya güvenliği için "nöbet tuttular"

02.10.2019 20:18

Kastamonu'nun, Hanönü, Tosya ve Taşköprü ilçelerinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla "yaya geçidi nöbeti" etkinliği gerçekleştirildi.

Hanönü İlçe Emniyet Amirliği tarafından yaya önceliği konulu uygulamalı derse katılan öğrenciler, daha sonra Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mesut Yıldız ve polisler eşliğinde ilçe merkezinden geçen kara yolunda sürücülere trafikte yaya önceliği, trafik ışık ve işaretleri konusunda bilgi verdi, broşür dağıttı.



Belediye başkanı Serkan Uçar, yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, etkinliğin vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla düzenlendiğini söyledi.

Tosya

Tosya ilçesinde, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla kolluk görevlileri 2'şer saat yaya nöbeti tuttu.



İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, ilçe genelindeki yaya geçitlerinde etkinlik düzenlendi.



Fevzi Paşa İlkokulu ile Atatürk İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe katılan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında, ülke genelindeki yaya geçitlerinde 2'şer saat yaya güvenliği nöbeti tutulduğunu hatırlattı.



Pişkin, yaya geçidi üzerinde durdurulan otomobil sürücülerine, yayalara yol vermeleri konusunda uyarılarda bulundu, broşür dağıttı.



Etkinliğe, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Akgül, Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Recep Keçeci, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, protokol üyeleri, okul idarecileri, veliler ile emniyet ve jandarma personelleri katıldı.

Taşköprü

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için başlattığı kampanya kapsamında yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.

Uygulamaya Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Yasin Bulut, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güven, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu, kurum amirleri ve polisler katıldı.



Yaya geçitlerinde yapılan uygulamada Kaymakam Çenet, sürücüleri bilgilendirerek, broşür verdi.

Kaynak: AA