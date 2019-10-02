Yaya güvenliği için "nöbet tuttular"

02.10.2019 17:34

Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Çankırı, Tokat ve Kastamonu'da, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla "yaya geçidi nöbeti" etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun'da İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi 56'lar-DSİ ve Şehit İlhan Hanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki etkinliğe katılan Vali Vekili Hasan Öztürk, burada yaptığı konuşmada, 2019 yılının "öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla "yaya öncelikli trafik yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Yaya öncelikli trafik farkındalığını artırmak için etkinliğin düzenlendiğini belirten Öztürk, "Bu konunun kamu olarak, vatandaş olarak takipçisi olduğumuzu vatandaşlara bir kez daha göstereceğiz. Yayalarımızın da kontrollü bir şekilde geçmeleri gerekiyor. Hem yayalarımızın, hem sürücülerimizin bu konunun üzerinde hassasiyetle durmalarını istiyoruz. Hem yayaları hem sürücüleri uyarmak istiyoruz." dedi.



Konuşmanın ardından Vali Vekili Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İbrahim Güven ve Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, sürücülere broşür, öğrencilere ise kitap verdi.



İl genelinde polis ve jandarmanın sorumluluk alanındaki 221 okul ve yaya geçidinde bin 432 personelin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, engelli dernekleri ve öğrenciler de katıldı.

Amasya

Amasya kent merkezindeki yaya geçitlerinde polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Başta okullar olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde "yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Yeşilırmak Ortaokulu önünde bulunan yaya geçidindeki nöbete katılan Amasya Valisi Osman Varol, yaya geçidi önünde duran vatandaşlara gül verdi.

Varol, yayanın trafikteki önceliğine dikkat çekerek, "Geçen yıl başladığımız bu çalışmalarla yıl içinde bir sürü etkinlik gerçekleştirdik. Doğrudan yolda yapılan uygulamalarımız oldu. Bunlarla hep şunu hedefledik. Trafikte yayanın önceliği vardır ve yaya öncelikli trafik kavramını mutlaka toplumda yerleştirmemiz, kuralların uygulanmasını sağlamamız gerekiyor. Bunu yapmak için de çalışmalarımızın tamamını gençlerimize, çocuklarımıza yoğunlaştırdık." ifadesini kullandı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de ellerindeki dövizlerle geçitlerde yaya önceliğine dikkati çekti.

Etkinliğe, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kazan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çorum

Vali Mustafa Çiftçi, Albayrak Caddesi'ndeki Albayrak İlkokulunun önünde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle birlikte uygulama yaptı.

Öğrencilerin trafik polislerinin yardımıyla yönettiği trafik akışında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Çiftçi, sürücüleri yayaların geçiş üstünlüğüne karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.



Çorum'da 2019 yılında meydana gelen 996 kazanın 165'inin yayaya karşı gerçekleştiğini belirten Çiftçi, kazaların önüne geçmek için çeşitli tedbirler alındığını söyledi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Sinop

Sinop'ta, kent merkezinde üç noktada gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Köksal Şakalar, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yaya geçitlerinde uyarılan sürücülerden yayalara öncelik vermeleri istendi.

İl Emniyet Müdürü Şahin, "Başta okullarımız olmak üzere bütün kamu kurumları hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde yaya geçidi nöbeti etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikteki amacımız, yolda yayalarında varlığına farkındalık oluşturmak. Bu kapsamda yıl içinde farkındalık etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Çankırı

Çankırı'da trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla kentin farklı noktalarında yaya geçidi nöbetleri tutuldu.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek de öğrencilerle birlikte Anıt Alanı'nda bulunan yaya geçitlerinde yaya geçidi nöbetine katıldı.



Öğrenciler, ellerinde "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Bu yolda birlikteyiz" yazılı pankartlar taşıyarak sürücülere, yaya geçidi hakkında bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.



Vali Aktaş, burada yaptığı açıklamada, devletin görevinin vatandaşın sağlık, huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmek olduğunu söyledi.



Tokat

Tokat Cumhuriyet Meydanı'ndaki yaya geçitlerinde 2 saat nöbet tutan trafik polisleri ve öğrenciler, vatandaşlara ve sürücülere, yaya güvenliği konusunda bilgi verdi.



Etkinliği katılan Tokat Valisi Ozan Balcı, basın mensuplarına, İçişleri Bakanlığının tüm Türkiye'de "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla başlattığı etkinliği Tokat'ta da gerçekleştirdiklerini söyledi.



Amacın vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu ifade eden Balcı, vatandaşların yaya geçitlerini düzenli ve güvenli kullanmalarını sağlamak, ayrıca trafik kurallarına uyma konusunda duyarlılık oluşturmak istediklerini aktardı.



Etkinliğe Vali Balcı'nın yanı sıra Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla kentin farklı noktalarında yaya geçidi nöbetleri tutuldu.

Vali Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çolak, öğrencilerle Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan yaya geçitlerinde yaya geçidi nöbetine katıldı.

Karadeniz, projenin aslında yazılı bir hukuk kuralının uygulamaya geçirilmesi için gösterilen çabanın parçası olduğunu vurgulayarak, "Bu alışkanlığın sürücülerimize kazandırılmasının çabası var. Sık sık bu tür faaliyetler yapılarak sürücülerimizde bu konuda farkındalık oluşturma amaçlıyor. Trafik polisinin ve trafik ışığının olmadığı yerlerde öncelik kesinlikle ve kesinlikle yayanındır. Yayayı gördüğü an sürücülerimizin yayaya yol vermeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

Daha sonra Vali Karadeniz ve öğrenciler, araç sürücülerine etkinlik hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı.

Kaynak: AA