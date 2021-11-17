Yaya geçitlerine çizgi - Haberler
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Yaya geçitlerine çizgi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yaya geçitlerine çizgi

Kütahya'da, asfalt çalışması biten cadde ve sokaklarımızda yaya geçit çizgileri tamamlanmaya devam ediyor.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Kütahya'da, asfalt çalışması biten cadde ve sokaklarımızda yaya geçit çizgileri tamamlanmaya devam ediyor.

Daha güvenli bir trafik ve yaya güvenliği için olmazsa olmaz yaya geçit çizgileri Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlanıyor.

Ekipler Fatih Mahallesi Fatih İlköğretim Okulu önü, Perşembe Pazarı önü, Fevzi Çakmak Caddesi İbrik Kavşak çevresinde yaya geçit çizgi çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalarla birlikte yayalar daha güvenli bir şekilde trafikte hareket edebilecekler.

Çalışmalar diğer cadde ve sokaklarda da devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

Yaya geçitlerine çizgi

Yaya geçitlerine çizgi

Yaya geçitlerine çizgi

Yaya geçitlerine çizgi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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