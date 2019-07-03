Yaya geçitleri kapatılınca refüjü böyle geçtiler

ÇANAKKALE'de yayaların güvenliği ve trafik akışının devamlılığı için yapılan düzenlemeyle Demircioğlu Caddesi'ndeki 6 yaya geçidinden 3'ü kapatıldı. Bu yaya geçitlerini kullanma alışkanlığı edinenler, yine aynı noktadan refüjün üzerine çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışınca, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bazıları refüje çıkıp inerken zorlandı, bazıları ise dengesini kaybedip düştü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle; 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. Bu karar doğrultusunda Çanakkale Valiliği tarafından 31 Ocak 2019 tarih 2019/01 sayılı İl Trafik Komisyonu Kararı ile yayaların güvenliği ve trafik akışının devamlılığı için bazı yaya geçitlerinin kapatılmasına karar verildi. Çanakkale Belediyesi de ışıklı kavşaklardaki güvenli yaya geçitleri dışındaki alanlarda bulunan yaya geçitlerinde düzenlemeye gitti. Bu kapsamda ilk olarak, boğaz hattında çalışan feribotlardan inen araçların yoğun olarak kullandıkları Demircioğlu Caddesi'nde yaya geçitlerinde düzenleme çalışması başlatıldı. Refüj bulunan caddedeki 6 yaya geçidinden 3'i kapatıldı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları yaya geçitlerinin kapatılmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yıllardır alışık oldukları kapatılan yaya geçitlerinin bulunduğu yere gelen vatandaşlar, açık olan refüjlere duvar örüldüğünü gördü. Bunun üzerine bazıları caddenin iki ucunda ve ortasında açık bırakılan yaya geçitlerine yönelerek, karşıya geçmek için buraları kullandı. Bazıları ise kapatılan alanlardan karşıya geçti. Yaklaşık yarım metre yüksekliğindeki refüje çıkıp, inen vatandaşlar, yolun karşısına ulaştı. Özellikle kadınların refüje çıkarken ve inerken zorlandığı görüldü. Bir erkek ise refüjden inerken, dengesini kaybedip düştü. Bazı kişilerin ise kucaklarında çocukları olması dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar, yaya geçitlerinin kapatılmasına tepki gösterdi. Bu uygulamanın yanlış olduğunu düşünün vatandaşlar ile yaya geçitlerinin kapatılması çalışmasını yürüten görevliler arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Mehmet Baydemir (60), "Bu yapılan uygulamayı mantıksız buluyorum. Tabi ki adım başı yaya geçidi olmayabilir, ama bütün yaya geçitlerinin kapatılması vatandaşa eziyet. Şimdi ben ofise geçmek için iskeleden dönmem gerekiyor. Bu tehlikeli bir durum, ama biraz sonra ben de atlayacağım. Çünkü iskeleye kadar yürüyüp oradan tekrar dönmem biraz daha zor. Şimdilik gücümüz yerinde" dedi.

Gamze Karaoğlan ise "Az önce ben de geçmek istedim. Fakat üzerinden de atlamak istemedim. Bu çok tehlikeli bir şey" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Çanakkale