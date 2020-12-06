Yaya geçit çizgileri yenilendi
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Yaya geçit çizgileri yenilendi

06.12.2020 16:12 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:16
Yaya geçit çizgileri yenilendi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendirerek şehrin birçok noktasında yaya geçit çizgilerini yeniledi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendirerek şehrin birçok noktasında yaya geçit çizgilerini yeniledi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği tarafından Atatürk Caddesi, Gölbaşı Caddesi, Harıkçı Caddelerinin yaya geçit çizgilerini çizdi. Sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendirerek caddelerde yaya geçit çizgilerini yenileyen trafik amirliği yetkilileri, sürücülerin ve yayaların cadde ve yolları daha rahat kullana bilmeleri adına çalışmalar içerisinde bulunduklarını belirtti. - ADIYAMAN

Yaya geçit çizgileri yenilendi
Yaya geçit çizgileri yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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