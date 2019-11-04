Yaya geçidini kullanmayan bir kişiye araba çarptı
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yaya geçidini kullanmadan karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yaya geçidini kullanmadan karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Terme Caddesi üzerinde meydana geldi. Terme Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmek isteyen K.E.'ye, M.K.'nın kullandığı 40 LC 938 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan K.E.'ye ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekiplerince yapıldı.
K.E. ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü M.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - KIRŞEHİR