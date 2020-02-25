Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar
Haberler » Güncel » Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar - Haber

Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

Karabük'te yaya geçitlerini kullanmayan kişiler trafik polisleri tarafından uyarıldı.

25.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:20
Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

'te yaya geçitlerini kullanmayan kişiler trafik polisleri tarafından uyarıldı.


İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uygulamalarını sürdürmeye devam ediyor. 'nın 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla, başlatılan farkındalık çalışmaları ile ilgili kentin en işlek caddesi olan Güven Kavşağında ekipler uygulama yaptı. Ekipler yaya geçitlerini kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları durdurarak, yaya geçidini kullanmalarını istedi. Yaya geçidinin kullanılmamasından doğabilecek tehlikelerin anlatıldığı uygulamada, vatandaşlar kendilerini durduran polisleri görünce şaşkınlık yaşadığı gözlemlendi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler