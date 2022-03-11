Yaya geçidini kullanan çocuğa hafif ticari araç çarptı

Hafif ticari aracın çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidini kullanan çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Çocuk geçtiği sırada minibüsün yol verdiği, hafif ticari aracın geçmesini beklemeyerek çocuğa çarptığı bildirildi.

Kaza Zübeyde Hanım Caddesi Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre babasıyla birlikte yolun karşısına geçmekte olan 6 yaşındaki Muhammet Eren Boynu isimli çocuğa,babasının elini bıraktığı anda Aydın Volkan Kayhan'ın kullandığı 43 HG 501 plakalı hafif ticari aracın çarptı. Yere savrularak yaralanan Muhammet Eren Boynu, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Minibüs yol verdi

Çocuğun babasıyla birlikte geldiğini belirten vatandaşlar, "Babasının elini bırakıp yaya geçidinden karşıya geçmeye başladı. Yolun sağında seyir halindeki minibüs durarak çocuğa yol verirken, minibüsün solundan gelen araç durmadı ve çocuğa çarparak fırlattı" diye konuştular.