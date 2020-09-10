YAYA GEÇİDİNE 'YANLIŞLIKLA' KONULAN BARİYER KALDIRILDI - 1
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YAYA GEÇİDİNE 'YANLIŞLIKLA' KONULAN BARİYER KALDIRILDI - 1

KÜÇÜKÇEKMECE'de yaya geçidine 'yanlışlıkla' konulduğu belirtilen bariyer kaldırıldı.

10.09.2020 09:04 | Son Güncelleme: 10.09.2020 09:22

KÜÇÜKÇEKMECE'de yaya geçidine 'yanlışlıkla' konulduğu belirtilen bariyer kaldırıldı.

İkitelli'de bir sanayi sitesinin yakınında bulunan yaya geçidine birkaç gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Yol Bakım Onarım Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sırasında 'yanlışlıkla' bariyer yerleştirildi. Yaya geçidini kullanan vatandaşlar bariyer nedeniyle zor anlar yaşadı. Yaya geçidini kullananlar bariyerlerin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçebildi.

Vatandaşlara zor anlar yaşatan bariyerin yanlışlıkla konulduğu belirtildi. Demirören Haber Ajansı (DHA)'nın haberi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Yol Bakım Onarım Müdürlüğü ekipleri tarafından söküldü.

"BU İŞTE BİR MANTIK YOK"

Yaya geçidini kullanan Feray Geniş, "Şu an mantıklı bir işlem olmuş. Yaya yolu var. Karşıdan karşıya geçiş bariyerlerle kapalı. Bu işte bir mantık yok. Böyle olması güzel olmuş. Sizin haberiniz sayesinde olduysa da teşekkür ederiz" diye konuştu. Ali Şafak, "Bariyerin üstünden geçmek farklı bariyer yokken yaya geçidini kullanmak farklı" ifadelerini kullandı.

YAYA GEÇİDİNE 'YANLIŞLIKLA' KONULAN BARİYER KALDIRILDI - 1

Kaynak: DHA

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