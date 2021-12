ZONGULDAK (İHA) - Yaya geçidinden geçen vatandaşa böyle çarptı

KARABÜK - Karabük'te yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise an be an bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Zonguldak caddesi üzerinde meydana geldi. H.İ.K. idaresindeki 78 AAR 007 plakalı otomobili ile Cuma pazarı istikametine seyir halinde iken yaya geçidinden yolun karşısına çalışan O.A isimli şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayaya bu sırada kaldırımda bekleyen diğer vatandaşlar yardıma koşarak durumu 112 ekiplerine bildirdi. İlk tedavisinin ardından sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.