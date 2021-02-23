Hafif ticari aracın yaya geçidinde çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı
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Hafif ticari aracın yaya geçidinde çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

23.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:53
Hafif ticari aracın yaya geçidinde çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

Bartın'da yaya geçidinde meydana gelen kazada hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Bartın'da yaya geçidinde meydana gelen kazada hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Zonguldak Bartın karayolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönünden kent merkezi istikametine seyir halinde olan H.B. yönetimindeki 34 AZ 7694 plakalı hafif ticari araç yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 84 yaşındaki B.C. isimli kadına çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı B.C. daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

B.C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akif Yaman

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