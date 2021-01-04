Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Suriyeli Yusuf Neccar yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Suriyeli Yusuf Neccar yaralandı

04.01.2021 17:16 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:20
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Suriyeli Yusuf Neccar yaralandı

BURSA'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı yaya geçidinde otomobilin çarptığı Yusuf Neccar'ın (36), yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı yaya geçidinde otomobilin çarptığı Yusuf Neccar'ın (36), yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Tayyip Sağlam (23) yönetimindeki 16 PY 865 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu Yusuf Neccar'a çarptı. Otomobilin ön camına çarpıp yere düşen Neccar, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Suriyeli Yusuf Neccar yaralandı
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Suriyeli Yusuf Neccar yaralandı
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Suriyeli Yusuf Neccar yaralandı
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Suriyeli Yusuf Neccar yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pınar Gültekin Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Can Bartu Arda Turan Ömer Bayram Samet Aybaba Güven Yalçın
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Suriyeli Yusuf Neccar yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 17:24:08. #1.15#
title