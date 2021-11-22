Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Muhammed yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
BURSA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Muhammed Alraje'ye (8), yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Muhammed Alraje'ye (8), yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesi İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e doğru gelen Serhat A. (41) yönetimindeki FR-015-VJ Fransa plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Alraje'ye çarptı. Kazada yaklaşık 20 metre sürüklenen Muhammed, yaralandı. Çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Kazanın ardından otomobil sürücüsü Serhat A. gözaltına alındı.