Son dakika haberleri | Yaya geçidinde otomobilin kadına çarptığı kaza anı kameralara yansıdı (2)- Yeniden
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Son dakika haberleri | Yaya geçidinde otomobilin kadına çarptığı kaza anı kameralara yansıdı (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Hanife Özen (61), metrelerce sürüklendi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Hanife Özen (61), metrelerce sürüklendi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. İdris Nebizengin (66) yönetimindeki 67 ABE 616 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Özen'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Özen yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Özen'e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulansla alınan Özen, özel hastanede tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü İdris Nebizengin ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinden geçmekte olan Hanife Özen'e otomobilin çarpma anı yer alıyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Son dakika haberleri | Yaya geçidinde otomobilin kadına çarptığı kaza anı kameralara yansıdı (2)- Yeniden
Son dakika haberleri | Yaya geçidinde otomobilin kadına çarptığı kaza anı kameralara yansıdı (2)- Yeniden
Son dakika haberleri | Yaya geçidinde otomobilin kadına çarptığı kaza anı kameralara yansıdı (2)- Yeniden
Son dakika haberleri | Yaya geçidinde otomobilin kadına çarptığı kaza anı kameralara yansıdı (2)- Yeniden
Son dakika haberleri | Yaya geçidinde otomobilin kadına çarptığı kaza anı kameralara yansıdı (2)- Yeniden
Son dakika haberleri | Yaya geçidinde otomobilin kadına çarptığı kaza anı kameralara yansıdı (2)- Yeniden
Son dakika haberleri | Yaya geçidinde otomobilin kadına çarptığı kaza anı kameralara yansıdı (2)- Yeniden
Son dakika haberleri | Yaya geçidinde otomobilin kadına çarptığı kaza anı kameralara yansıdı (2)- Yeniden
Son dakika haberleri | Yaya geçidinde otomobilin kadına çarptığı kaza anı kameralara yansıdı (2)- Yeniden
Son dakika haberleri | Yaya geçidinde otomobilin kadına çarptığı kaza anı kameralara yansıdı (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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