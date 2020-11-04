Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne yaralandı, iki çocuğu son anda kurtuldu
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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne yaralandı, iki çocuğu son anda kurtuldu

04.11.2020 22:07 | Son Güncelleme: 04.11.2020 22:11
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne yaralandı, iki çocuğu son anda kurtuldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Arife Yılmaz (36), yaralanırken, yanındaki iki çocuğu ise kazadan son anda kurtuldu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Arife Yılmaz (36), yaralanırken, yanındaki iki çocuğu ise kazadan son anda kurtuldu.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı sahil yolunda meydana geldi. Serpil G. (39) yönetimindeki 67 UG 847 plakalı otomobil, yaya geçidinden iki çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçen Arife Yılmaz'a çarptı. Kazada iki çocuğu son anda kurtulurken, Arife Yılmaz ise yaralandı. 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Yılmaz, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Yılmaz'ın hayati tehlikesi bulunmazken, otomobil sürücüsü Serpil G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne yaralandı, iki çocuğu son anda kurtuldu
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne yaralandı, iki çocuğu son anda kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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