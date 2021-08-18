Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı; sürücü gözaltında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı; sürücü gözaltında

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı; sürücü gözaltında
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Melek Kayar ile Mehmet Gün Orak, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

EDİRNE'de, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Melek Kayar ile Mehmet Gün Orak, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücü Çağdaş G., gözaltına alındı. 

Kaza, Talatpaşa Caddesi Aşiyan mevkisindeki yaya geçidinde meydana geldi. Melek Kayar ile yanındaki Mehmet Gün Orak'a, yolun karşısına geçmek isterken, Çağdaş G. yönetimindeki 22 AAP 175 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kayar ve Orak, yola savrularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Çağdaş G. ise gözaltına alındı. 


Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı; sürücü gözaltında
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı; sürücü gözaltında
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı; sürücü gözaltında
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı; sürücü gözaltında
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı; sürücü gözaltında
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı; sürücü gözaltında
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı; sürücü gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

Bahçeye devrilen pikaptan sağ çıkamadı! Genç kızın ölümü herkesi yasa boğdu
Bahçeye devrilen pikaptan sağ çıkamadı! Genç kızın ölümü herkesi yasa boğdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Kibariye Ebru Şallı Serdar Ortaç
Spor Gervinho Mesut Özil Abdullah Avcı Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı; sürücü gözaltında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 15:19:04. #1.16#

title