Yaya Geçidinden Karşıya Geçmeye Çalışan Lise Öğrencisine Otomobil Çarptı

MERT EFE CEVAP:

MERT ARABA YAVASLAMAZSA DIYE BIR KURAL YOK O YOLUN HIZ SINIRI VAR HIZ SINIRI DA ARACLARIN FRENLEME MESAFELERININ MINIMUM DURACAK SEVIYEDE YAPILIYOR CAN SIKMAYIN BOS YAPMAYIN 50lik YOLDA 90 ILE GITMEYIN