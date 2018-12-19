Yaya Geçidinden Karşıya Geçmeye Çalışan Lise Öğrencisine Otomobil Çarptı
Sivas'ta karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan lise öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazaya tanıklık eden talihsiz öğrencinin arkadaşları, büyük korku yaşadı.
Sivas'ta karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan lise öğrencisi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
YAYA GEÇİDİNİ KULLANIYORLARDI
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 12.00 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinden kent merkezine giden H.U. yönetimindeki 58 NT 871 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan lise öğrencisi E.A.'ya (16) çarptı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan lise öğrencisi ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay yerinden görüntüler;
-
Yaya geçidine yaklaşınca araçların yavsşlsması ve yayalara yol vermesi gerekiyor. Israrla kurallara uymuyorsa sürücüler daha fazla yaptırım yapılmalıCevap Yaz 4 Yayından KaldırMERT EFE CEVAP: MERT ARABA YAVASLAMAZSA DIYE BIR KURAL YOK O YOLUN HIZ SINIRI VAR HIZ SINIRI DA ARACLARIN FRENLEME MESAFELERININ MINIMUM DURACAK SEVIYEDE YAPILIYOR CAN SIKMAYIN BOS YAPMAYIN 50lik YOLDA 90 ILE GITMEYINYayından KaldırMERT EFE: Çok haklısın. Peki araba yavaşlamazsa ne olur? İnsan yola adım atarken sağına soluna bakmalı..Yayından Kaldır