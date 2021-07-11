Yaya geçidinde otomobil çarpan yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Yaya geçidinde otomobil çarpan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yaya geçidinde otomobil çarpan yaşlı kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı. Meydana gelen kazada talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 09.30 sıralarında Kuşadası - Seferihisar yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Menderes istikametinden Seferihisar istikametine seyir halindeki A.N.S. idaresindeki 35 ADC 342 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen A.Ö.'ye (71) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından yol güvenliği sağlanırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilin çarpması sonucu kaza yerinde hayatını kaybeden A.Ö.'nün cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yapan araç sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı. - İZMİR

Yaya geçidinde otomobil çarpan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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