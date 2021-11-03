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Yaya geçidinde kaza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaya geçidinde kaza

Iğdır'da yaya geçidinde yayaya yol veren hafif ticari araca belediyeye ait vidanjör aracın arkadan çarpması sonucunda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da yaya geçidinde yayaya yol veren hafif ticari araca belediyeye ait vidanjör aracın arkadan çarpması sonucunda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Iğdır Valiliği yanı Şamil Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 AAD 256 plakalı hafif ticari araç yaya geçidinde yayaya yol vermek isterken arkadan gelen Iğdır Belediyesine ait vidanjör çarptı. Kazada sürücüler yaralanmazken iki araçta da maddi hasar oluştu. - IĞDIR

Yaya geçidinde kaza

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