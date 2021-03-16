BURSA Yaya geçidinde kamyonetin çarptığı bisikletli ağır yaralandı; kaza kamerada

Yaya geçidinde kamyonetin çarptığı bisikletli ağır yaralandı; kaza kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Sercan İnci (16), kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Talihsiz çocuk hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen bisikletli Sercan İnci, yaya yolunu kullandı. Bu sırada cadde üzerinde seyreden sürücü Murat Sarıkaya (39) yönetimindeki 16 ABZ 15 plakalı kamyonet, İnci'ye çarptı. Sercan İnci bisikletinden düşerek yaklaşık 30 metre sürüklendi. Çevredekileri İncil'in yardımına koşarken durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sercan, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sürücü Murat Sarıkaya gözaltına polis ekiplerince alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ