Yaya geçidinde kamyon çarpan kadın yaralandı

06.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:41

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Sabriye Danışman (80), kamyonun çarpmasıyla yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İlyas Bey Caddesi'nde meydana geldi. Rasim Ergene Caddesi'nden, İlyas Bey Caddesi'ne dönüş yapan Remzi Bolat (47) yönetimindeki 34 JC 6227 plakalı kamyon, caddeden yaya geçidini kullanarak, yolun karşısına geçmek isteyen Sabriye Danışman'a çarptı. Danışman yaralanırken, kazayı fark etmeyen sürücü, çevredekilerin uyarıları üzerine durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan Sabriye Danışman, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sürücü Bolat, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

- Keşanedirne