Yaya geçidinde çarptığı kadını metrelerce ileriye fırlattı
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Yaya geçidinde çarptığı kadını metrelerce ileriye fırlattı

Bursa'da yaya geçidinden geçen yaşlı kadına araba çarptı.

17.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:35

'da yaya geçidinden geçen yaşlı kadına araba çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ilçesinde fırından ekmek aldıktan sonra eve gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Naciye Aydoğdu (58), hızla gelen aracın çarpması neticesinde yaralandı. Hemen Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan 4 çocuk annesi kadının ayağının kırıldığı belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin hızla gelerek yaya geçidinden geçen yaşlı kadına çarparak metrelerce öteye fırlattığı görülüyor.

(Burak Türker/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Yaya geçidinde çarptığı kadını metrelerce ileriye fırlattı
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