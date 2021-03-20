-Yaya geçidinde çarptı, metrelerce sürükledi
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-Yaya geçidinde çarptı, metrelerce sürükledi

20.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:55

Yaya geçidinde çarptı, metrelerce sürükledi -Sivas'ta yaya geçidini kullanan vatandaşa otomobil çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı Sivas'ta yaya geçidini kullanan vatandaşa otomobil çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaya geçidinde çarptı, metrelerce sürükledi

-Sivas'ta yaya geçidini kullanan vatandaşa otomobil çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ta yaya geçidini kullanan vatandaşa otomobil çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza Mevlana mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya geçidini kullanarak karşı kaldırıma geçmek isteyen bir vatandaşa otomobil çarptı. Vatandaş çarpmanın etkisiyle yaklaşık 3 metre sürüklendi. Yaralanan vatandaşın yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

-Yaya geçidinde çarptı, metrelerce sürükledi
-Yaya geçidinde çarptı, metrelerce sürükledi
-Yaya geçidinde çarptı, metrelerce sürükledi
-Yaya geçidinde çarptı, metrelerce sürükledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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