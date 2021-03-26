Yaya geçidinde anne ve oğluna otomobil çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yaya geçidinde anne ve oğluna otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yaya geçidinde anne ve oğluna otomobil çarptı

Giresun'da yaya geçidinden karşıya geçen anne ve oğluna seyir halindeki otomobil çarptı.

Giresun'da yaya geçidinden karşıya geçen anne ve oğluna seyir halindeki otomobil çarptı. Anne ve oğlu yaralandı.

Merkeze bağlı Çıtlakkale mahallesinde saat 10.40 sıralarında E.K. (26) kontrolündeki 28 EF 795 plakalı araç, seyir halindeyken yaya geçidinden karşıya geçmekte olan N.K. (25) ve oğlu G.K.'ya (5) çarptı. Kazada Anne N.K. ve oğlu G.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılanan anne ve oğlu daha sonra Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da katip olarak çalıştığı öğrenilen araç sürücüsü E.K., trafik işareti veya levhalarla belirlenmiş yaya geçidinden geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermemesi nedeniyle kusurlu bulundu. - GİRESUN

Yaya geçidinde anne ve oğluna otomobil çarptı
Yaya geçidinde anne ve oğluna otomobil çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Guy Ritchie Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaya geçidinde anne ve oğluna otomobil çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:45:26. #1.14#
title