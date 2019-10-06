"Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği

06.10.2019 10:28

İçişleri Bakanlığının, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Yaya Geçidi Nöbeti" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlattığı kampanya kapsamında Muğla'da etkinlik düzenlendi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen uygulamada, trafikte geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğunu söyledi.

"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla bugün ülke genelinde farkındalık etkinliği gerçekleştirildiğini vurgulayan Civelek, "Etkinliğin amacı, önceliğin yayalarda olduğu ve yaya geçidinin kullanımı. Bu konu da devletin tüm unsurlarıyla yaya güvenliğini ve de yaya öncelikli trafik konusunun takipçiyiz." dedi.

Civelek, bu amaçla nöbette olduklarını, toplumsal duyarlılık ve farkındalık yaratmak için bu etkinliğin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Civelek, daha sonra yaya geçidinden öğrencilerle geçerek, sürücülere uygulama hakkında broşür dağıttı.



Ekiplere okul önlerinde öğrenciler hazırladıkları döviz ve pankartlarla destek verdi. Trafik ekipleri, sürücülere broşür dağıttı.



Etkinliğe, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, polis ve jandarma ekipleri ile öğrenciler katıldı.

Bodrum

Bodrum'un Cevat Şakir ve Neyzen Tevfik Caddesi ile Turgutreis-Bodrum kara yolu İslamhaneleri mevkisinde de uygulama yapıldı.

Cevat Şakir Caddesi'nde düzenlenen uygulamaya katılan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, durdurulan sürücülerle sohbet ederek, trafikte geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğunu hatırlattı. Sürücülere bilgilendirici broşürlerde dağıtıldı.

Kaymakam Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yayaların güvenliği için öncelik hakkının her zaman yayaların olduğunu ve sürücülerin bunlara dikkat etmesi gerektiğini vurguladıklarını ve buna dikkat çektiklerini söyledi.

Uygulamalara tüm kolluk kuvvetlerinin destek verdiğini anlatan Yılmaz, "Alınan tedbirler sonucunda bu yıl trafik kazalarında düşüş oldu. Bunun istatistik olarak da görebiliriz. Bugün de çeşitli yaya geçitlerinde etkinlik yapacağız." diye konuştu.

Öte yandan İslamhaneleri mevkisinde bir okul çıkışındaki yaya geçidinde de Bodrum Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince uygulama yapıldı. Uygulamalarda durdurulan sürücülere broşürler dağıtılarak, yaya geçidinin önemi anlatıldı.

Marmaris

Marmaris'in işlek caddeleri ve okul önlerinde uygulama öğrenciler ve kamu kurumu müdürleriyle birlikte gerçekleştirildi. Her kurum müdürü ayrı bir okul önündeki yaya geçidinde polislerle birlikte görev aldı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da Atatürk Caddesi'nde Sabancı Lisesi önündeki yaya geçidinde öğrenciler ve polislerle birlikte "Yaya Geçidi Nöbeti" kampanyasına destek verdi.

Kaymakam Aksoy, ilçedeki tüm kurum müdürlerinin görevli polislerle birlikte okul önlerinde yaya geçidinde uygulamaya destek verdiğini, Marmaris'in trafikte yayalara saygılı bir ilçe olduğunu dile getirdi.

Marmaris'te emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde uygulama yaptı. Sürücülere broşürler dağıtılarak, yaya geçidinin önemi aktarıldı.

Kaynak: AA