Yaya geçidi çizgileri yenileniyor
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Yaya geçidi çizgileri yenileniyor

Yaya geçidi çizgileri yenileniyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Aliağa Belediyesi, kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yaya geçidi çizgilerini yeniliyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tüm cadde ve sokaklarda, başta vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeler olmak üzere yaya geçitlerinin boyaları yenileniyor. Silinmiş ve görünürlüğünü kaybetmiş mevcut çizgiler yeniden çizilirken, yaya geçit çizgisi olmayan önemli noktalara da yeni çizgiler çiziliyor.

Trafikte, yaya ve sürücüler açısından büyük önem taşıyan yaya geçitleri daha görünür hale getirilerek, araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi, oluşabilecek kazaların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Bültenler

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