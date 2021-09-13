Yaya çarpmamak için yavaşladı, arkadan araç çarpınca yayaların üzerine uçtu: 3 yaralı - Haberler
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Yaya çarpmamak için yavaşladı, arkadan araç çarpınca yayaların üzerine uçtu: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da yolun karşısına geçen yayalara çarpmamak için yavaşlayan otomobil, arkadan başka bir aracın çarpmasıyla refüje çıkarak yayaların üzerine uçtu.

Diyarbakır'da yolun karşısına geçen yayalara çarpmamak için yavaşlayan otomobil, arkadan başka bir aracın çarpmasıyla refüje çıkarak yayaların üzerine uçtu. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 EF 222 plakalı otomobil seyir halinde iken düğünden çıkan ve karşıdan karşıya geçmek isteyen 3 kadını fark edince çarpmamak için yavaşladı. O sırada arkadan gelen 21 AAE 023 plakalı otomobil 21 EF 222 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje uçarak yayalara çarptı. 1'i ağır 3 kadın yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. İki araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola görülürken kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Öte yandan olayla ilgili inceleme devam ediyor.

(Murat Başal/İHA)

Yaya çarpmamak için yavaşladı, arkadan araç çarpınca yayaların üzerine uçtu: 3 yaralı

Yaya çarpmamak için yavaşladı, arkadan araç çarpınca yayaların üzerine uçtu: 3 yaralı

Yaya çarpmamak için yavaşladı, arkadan araç çarpınca yayaların üzerine uçtu: 3 yaralı

Yaya çarpmamak için yavaşladı, arkadan araç çarpınca yayaların üzerine uçtu: 3 yaralı
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