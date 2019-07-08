Yaya çarparak ölümüne sebep olan sürücü serbest kaldı
Yaya çarparak ölümüne sebep olan sürücü serbest kaldıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Yaya çarparak ölümüne sebep olan sürücü serbest kaldı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kaza, Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Abdurrahman K. idaresindeki 16 MA 0917 plakalı otomobil, ana yoldan yolun karşısına geçmeye çalışan Mecbure T'ye çarptı. Ağır yaralanan kadının yardımına vatandaşlar yetişti. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mecbure T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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