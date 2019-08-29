29.08.2019 21:17

Yaya alt geçidinde 'kimyasal koku' iddiasıyla inceleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan yaya alt geçidi kullanan vatandaşların boğaz yanması, nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetlerde bulunması sonucu harekete geçildi. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzerinde şehir merkezi girişinde bulunan yaya alt geçidinde meydana geldi. Yaya alt geçidini kullanan vatandaşlar, alt geçitten çıktıktan sonra öksürük, nefes darlığı, boğaz yanması gibi şikayetlerle fenalaştı. Fenalaşan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaya alt geçidini kullanıma kapattı. Alt geçidi kullandıktan sonra rahatsızlanan Zehra U.?nun tedavisini olay yerinde bulunan 112 Acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. AFAD ekiplerine haber verilirken; kimyasal madde olduğundan şüphe edilen kokunun kaynağı araştırılıyor.

Kaynak: DHA