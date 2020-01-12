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Yavuzspor şampiyon oldu

Kayseri Birinci Amatör Küme A grubunda bugün oynadığı maçta Güneşspor'u 3-2 mağlup eden Yavuzspor, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ikinci takım oldu.

12.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:37
Yavuzspor şampiyon oldu

Birinci Amatör Küme A grubunda bugün oynadığı maçta Güneşspor'u 3-2 mağlup eden Yavuzspor, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ikinci takım oldu.


Geçtiğimiz hafta A Grubu'nda Belediyespor'un Süper Amatör Küme'ye yükselen ilk takım olmasından sonra, ikinci takım ise Yavuzspor oldu. Bugün Argıncık Stadı'nda oynanan maçta rakibi Güneşspor'u 3-2 mağlup eden Mavi-Beyazlı takım adımı Süper Amatör Küme'ye yazdıran bu gruptaki ikinci takım oldu. Son iki haftaya girilirken Güneşspor galibiyeti ile puanını 35 yapan Yavuzspor, önümüzdeki sezon Süper Amatör Küme'de mücadele edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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