Yavuzeli'ye su müjdesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yavuzeli'ye su müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Yavuzeli'ye su müjdesi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Yavuzeli İlçesinde Merziman Sulama Kanalında incelemelerde bulundu.

YAVUZELİ, GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Yavuzeli İlçesinde Merziman Sulama Kanalında incelemelerde bulundu.

Yavuzeli'nde 9 bin dekarlık ekilebilir araziyi su ile buluşturacak 32 km. uzunluğunda ve 5 ayrı hattan oluşan merziman sulama kanalı projesinde yer alan 2 sulama hattının yıl sonunda devreye alınacağının müjdesini verdi.

Roma dönemine ait Tarihi Akdeğirmen Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Erdoğan; Tarihi köprünün ihalesinin yapıldığını kısa zaman içerisinde restorasyon çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Yapımı tamamlanan Yavuzeli ilçe hastanesinde incelmelerde bulunan Erdoğan, hastanenin tıbbi cihazlarının yerleşmesinin tamamlanmasından sonra hizmete açılacağını bildirdi.

Yavuzeli'nde vatandaşlar ve esnafları ziyaret ederek gelen talepleri dinleyerek not aldı. Ardından Karakuyu mahallesinde taziye ziyaretinde bulundu.

Yavuzeli İlçe Kaymakamı Sayın Hasan Raşit Taşkın'ı makamında ziyaret eden Erdoğan'a Gaziantep B. Belediye Başkan V. Latif Karadağ, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, Yavuzeli İlçe Başkanı Mehmet Ali Polat eşlik etti. - GAZİANTEP

Yavuzeli'ye su müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
DEVA Partisi ve AK Parti bir araya gelir mi? Babacan'dan canlı yayında net sözler: Mümkün değil

DEVA Partisi ve AK Parti bir araya gelir mi? Babacan'dan canlı yayında net sözler: Mümkün değil
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Nuri
Magazin Mustafa Keser
Spor
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Stefan Kuntz Emmanuel Macron Süleyman Kılınç Mario Balotelli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yavuzeli'ye su müjdesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 18:49:23. #1.12#