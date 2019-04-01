Yavuzeli Sağanak Yağışa Teslim Oldu
Yavuzeli'nde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar ve caddeler gölette dönerken Gaziantep ile Yavuzeli kara yolunda yer yer bazı noktalarda araçlar gitmekte zorlandı.
Yavuzeli'nde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar ve caddeler gölette dönerken Gaziantep ile Yavuzeli kara yolunda yer yer bazı noktalarda araçlar gitmekte zorlandı.
Gece saatlerinde ilçe merkezinde ve mahallelerinde etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle caddeler ve sokaklar sular altında kaldı. Ana caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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