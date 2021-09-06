Yavuzeli'nde yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde de 2021-2021 eğitim-öğretim yılı başladı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde de 2021-2021 eğitim-öğretim yılı başladı.

Pandemi nedeniyle bir buçuk yıldır uzaktan eğitim sistemiyle eğitim-öğretim gören öğrenciler 2021-2022 yılında alınan yüz yüze eğitim kararıyla okullarına kavuştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren velileri ve aileleri ile birlikte okul yolunu tutan öğrenciler, kapıların açılmasıyla birlikte ders başı yaptı. Tüm okullarda İstiklal Marşı'nın okunması sonrası bütün öğrenciler kendi sınıf öğretmenleri eşliğinde dikkatlice sınıflarına gönderildi. Öğrenciler yaşanan salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle uzun süredir görmedikleri arkadaşlarıyla ise hasret giderdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı