Yavuzeli'nde yapımı tamamlanan hastane, hasta kabulüne başladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, yapımı tamamlanan 20 yataklı entegre hasta kabulüne başladı.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuzeli ilçemizde ki 20 yataklı entegre ilçe hastanemizin yapımı tamamlanarak, hasta kabulüne başlamıştır. İlçemize sağlık konusunda önemli katkı sağlayacak hastanemizin hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." bulundu.

Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ise ilçeye kazandırılan hastane için destekte bulunan herkese teşekkür ederek, "Hizmetler devam ediyor, Yavuzeli güzelleşiyor. Uzun uğraşlarımız sonucunda İlçemize kazandırmış olduğumuz Yavuzeli 20 yataklı ilçe hastanemizin yapımı tamamlanarak, hasta kabulüne başladığını sizlere duyurmaktan sevinç ve onur duymaktayım. İlçemize sağlık konusunda büyük bir katkı sağlayacak olan hastanemizin tüm Yavuzeli halkına hayırlı olmasını diliyorum." paylaşımında bulundu.