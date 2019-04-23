Yavuzeli'nde Trafik Kazası: 2 Yaralı

Yavuzeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana geldi. Yavuzeli istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Fatih K. (25) yönetimindeki 34 FM 682 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki ağaçları devirerek şarampole uçtu. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü F. K. ve eşi B. K. (21) yaralandı. Olay yerine gelen Jandarma Trafik ekipleri başka kazaların yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA